Низкие ставки в банках вызвали массовый отток денег со вкладов

https://static.news.ru/photo/7389c072-f115-11ea-bed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, которые в последние несколько лет достаточно активно открывали и пополняли вклады в банках, массово забирают деньги со своих счетов. Впрочем, причина — вовсе не в недоверии кредитным организациям. Граждане меняют финансовую стратегию и переориентируются на другие инструменты сбережения и приумножения средств.

При этом такая тенденция происходит по взаимному согласию: банки тоже стали гораздо менее заинтересованы в клиентских деньгах в такой форме. Многие из них стали предлагать брокерские услуги, привлекая финансы клиентов на фондовый рынок.

Уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в 2020 году, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, оказался рекордным, пишут «Известия». В течение нескольких месяцев по срочным депозитам отток достигал 2%. В абсолютном выражении он составил сотни миллиардов рублей.

Вызванный пандемией коронавируса экономический кризис потребовал от банковского сектора смягчения денежно-кредитной политики. С февраля номинальная ключевая ставка опустилась до рекордно низкого уровня в 4,25%. Всё это время снижались и ставки по вкладам, опустившись со 6% годовых до 4,45%.

Это происходит на фоне стремительного роста общего объёма сбережений, который был зафиксирован в период эпидемии. Особенно активный приток отмечен в финансовых инструментах, включая брокерские счета.

Приток средств на брокерские счета со стороны физлиц в первом полугодии 2020 года превысил 1,5 трлн рублей. Эта сопоставимо с объёмом за весь 2019 год (1,6 трлн). Вместе с тем, уровень проникновения брокерских услуг пока что остаётся низким, что предполагает солидный потенциал для расширения клиентской базы в дальнейшем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне сократили свои расходы в первом полугодии в среднем на 11,5 тысячи рублей.