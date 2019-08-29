https://static.news.ru/photo/0f5945b8-ca52-11e9-87be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Просроченная задолженность по кредитам жителей Москвы и области выросла по итогам первого полугодия 2019-го превысила 15 млрд рублей. Таким образом, столица и МО стали лидерами по просрочке, подсчитала компания FinExpertiza.

В топ-5 неплательщиков по займам также попали Краснодарский край с долгами в 31,4 млрд рублей, Санкт-Петербург (29,2 млрд рублей) и Свердловская область (23,8 млрд рублей).

Значительно упала платежная дисциплина и у жителей Калининградской области. Просроченная задолженность выросла здесь на 1,7 млрд рублей до 7,1 млрд рублей, — отмечается в исследовании, которое есть у News.ru.

Лидерами же по динамике роста кредитного бремени стали Севастополь, Республика Крым и Ленинградская область. Так, объём займов севастопольцев вырос на рекордные 35%, или на 2,75 млрд рублей за первое полугодие (до 10,58 млрд рублей), жители Крыма увеличили сумму взятых кредитов на 7,29 млрд рублей (до 36,72 млрд рублей, или на 24,77%).

Бурный рост на рынке кредитования россиян, по мнению FinExpertiza, пока рано считать опасным.

Число покупок учебной мебели и техники в кредит неуклонно увеличивается, писал ранее News.ru. Каждый месяц рост составляет в среднем 20–25%.