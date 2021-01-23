Назван способ обмана клиентов при закрытии банковского вклада

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Банки могут не рассказать всех тонкостей открытия депозита, из-за чего итоговая прибыль может быть значительно меньше ожидаемой. Например, кредитные организации нередко пишут в рекламе о высоких ставках, но на деле оказывается, что они работали ограниченный срок.

То есть человек будет думать, что открыл вклад под определённый процент, но начислят его только за последние недели депозита, объяснил агентству ПРАЙМ основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Он призвал клиентов банков читать внимательно документы, особенно в части досрочного расторжения договора. Потому что обычно, если закрыть вклад раньше обозначенного срока, доходность по нему будет минимальной.

А если банк делал какие-то выплаты в ходе содержания клиентского депозита, то может удержать их в конце. Кроме того, не все вклады пролонгируются на тех же условиях, что при открытии.

Чтобы не столкнуться с неприятными «сюрпризами», необходимо изучать положения договора и любых прилагающийся к нему документов, все условия обслуживания и их возможное изменение должны быть прописаны, — отметил Ткаченко.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперт рассказал о том, как выгоднее копить деньги. Для оценки эффективности накоплений необходимо в первую очередь определиться с поставленными целями, сроками и ликвидностью вложений. Стоит понимать, что в случае любых вложений всегда действует золотое правило — чем выше риск, тем выше доходность, схожее правило действует и в случае с ликвидностью — чем она выше, тем ниже доходность.