https://static.news.ru/photo/a507bc2a-47cf-11ea-bd5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правила взаимодействия взыскателей долгов с третьими лицами — знакомыми и родственниками должников — могут измениться с 2021 года.

Минюст опубликовал рабочую версию проекта федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», которая подразумевает, что кредитные организации и коллекторы смогут общаться с третьими лицами только в случае их письменного согласия на это, данного при оформлении займа, передаёт РБК.

Учредитель коллекторского агентства «Илма» Александр Титовский рассказал, что в данный момент на стадии принудительного взыскания 70% общения идет с третьими лицами. Он полагает, что изменение правил взыскания значительно усложнит работу коллекторов.

Как писал NEWS.ru ранее, коллекторы смогут работать под цифровыми псевдонимами. Такая мера прописана в новой версии законопроекта о возврате просроченных долгов, что подтвердили в том числе источники в Минюсте. Таким образом, коллекторы смогут при личном общении называть только своё имя и идентификационный код, а не полные имя и фамилию, как они обязаны делать сейчас.