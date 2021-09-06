Криптобудущее: кто и что мешает криптовалютам заменить привычные деньги

Криптовалюта прочно вошла в финансовый обиход. Новая форма цифровых денежных средств бросила вызов традиционным финансовым системам. Специалисты видят будущее рынка криптовалют перспективным, однако цифровые монеты сегодня используются в основном ограниченным кругом лиц — специалистами в сфере инвестиций, финансовых и банковских услуг. NEWS.ru разбирался, сможет ли криптовалюта стать доступной рядовым россиянам.

Шутка ли, но биткоину в этом году исполнилось 12 лет. Официальный запуск самой популярной в мире криптовалюты состоялся в январе теперь уже далёкого 2009 года.

В прошлом году в мире насчитывалось около трёх тысяч различных криптовалют (по некоторым данным, вдвое больше). Катализатором развития этого рынка во многом оказалась пандемия. На фоне коронакризиса инвесторы бросились скупать криптовалюту в качестве защитного актива.

Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ковидном 2020 году стоимость биткоина выросла более чем на 170%. Дело в том, что стоимость криптовалюты определяется спросом на бирже: чем выше спрос, тем дороже электронная монета. Отсюда и наблюдаемые скачки курса. По большому счёту, крипта — это рисковый, волатильный актив, который легко может привести к финансовым убыткам. Отсюда возникает вопрос: способна ли криптовалюта заменить привычные нам деньги?

От бартера к биткоину

Средства накопления, обращения и платежа прошли долгий путь. От натурального обмена до платёжных карт. Последняя ступень развития — бесконтактные и мобильные платежи. А им на смену (или в дополнение) может прийти криптовалюта. И возможно, в недалёком будущем мы будем покупать в магазине хлеб и молоко за условные биткоины.

По мнению генерального директора криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкла Росс-Джонсона, криптовалюты однозначно смогут повторить успех развития Интернета, проникая в нашу повседневную жизнь самыми простыми и востребованными способами.

Как только появятся понятные для всех возможности использовать крипту, люди этим начнут активно пользоваться. Например, могут появиться платёжные сервисы с возможностью всем целевым аудиториям — от молодых людей до пенсионеров — оплачивать что-либо биткоинами, — говорит эксперт.

Джонсон проводит аналогию с существенным расширением безналичных платежей во время пандемии. Россия тогда вошла в топ мировых лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей. Даже в удалённых сельских населённых пунктах, даже среди пенсионеров вырос объём безналичных расчётов, напоминает эксперт. Точно так же будет и с цифровой валютой: чем шире будет расти сеть терминалов, криптовалютных банков, тем активнее люди будут применять цифровые монеты в повседневной жизни. Иными словами, популярность электронных денег будет расти по мере упрощения самой технологии обмена.

Behnam Norouzi/unsplash.com

Скорее всего, развитие криптовалюты в качестве платёжного средства будет идти по пути развития безналичных платежей, соглашается основатель Amir Capital Марат Мынбаев.

Именно уход в онлайн торговли и бизнеса становится главной причиной роста популярности цифровых денег. Можно сказать, что криптовалюты и их повсеместное применение станет поворотным моментом в денежных системах. В этом смысле крипторынок можно сравнить по значимости с появлением в жизни людей Интернета, — рассуждает эксперт.

«Нишевая история»

Широкому кругу пользователей доступ к криптовалютам откроется в тот момент, когда на крипторынок придёт Сбербанк, МТС или, к примеру, «Озон», замечает директор по маркетингу криптовалютного пула РОЙ Клуб Сергей Ордин. Когда через личный кабинет в этих компаниях можно будет покупать и продавать криптовалюту, оплачивать с её помощью товары и услуги.

Условно говоря, домохозяйки и пенсионеры начнут платить криптой тогда, когда ей начнут платить все, считает СЕО и основатель EMCD Михаэль Джерлис. В России, с учётом существующего законодательства, это возможно лет через 20, признаёт он.

По мнению руководителя инвестиционного департамента ICB Fund Аарона Хомского, криптовалюты могут стать частью инвестиционного портфеля в виде альтернативных инвестиций наподобие золота, недвижимости и вложений в хедж-фонды многих искушённых инвесторов. Однако для того чтобы продукт стал массовым, необходим запуск кастодиальных решений (сторонние поставщики услуг, которые обеспечивают безопасное хранение для криптовалют) банками и одобрение ETF, которые избавят граждан от таких сложных вопросов, как хранение криптографических ключей, потеря которых чревата лишением доступа к криптоактивам. Но этот процесс потребует одобрения регуляторов, которые сегодня работают над созданием собственных национальных цифровых валют, а им такая конкуренция ни к чему.

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Поэтому пока криптовалюты всё же нишевая история, — резюмирует Хомский.

Без права на оплату

Криптовалюта — это с одной стороны валюта, с другой — цифровой товар. В неё можно инвестировать, однако расплачиваться ею на территории России нельзя. Всё дело во вступившем в силу в этом году законе «О цифровых финансовых активах».

Законодатель придал криптовалюте статус некоего материального актива (имущества), однако чётких правил игры на этом рынке до сих пор не прописал.

Определённая доля платежей находится в теневом секторе, признаёт Майкл Росс-Джонсон. По словам Ордина, нынешнее российское законодательство напрямую перекрывает путь на розничный крипторынок крупным отечественным корпорациям, в то время как тот же Интернет в его развитии ничто по сути не ограничивало.

Проблема в том, что биткоин изначально позиционировался как альтернатива традиционной денежно-кредитной политике и банковской системе. И ограничения в отношении криптовалют тоже появились почти сразу, на самой заре их становления.

Пути у криптовалют и Интернета схожи, но ландшафт, прежде всего регуляторный и законодательный, сильно отличается, — отмечает Ордин.

Нужно понимать, что законодательная база — это необходимая основа для развития использования цифровых платежей. От смены законодательства зависит возможность прихода на крипторынок крупных российских корпораций с многомиллионной базой пользователей. Без них массового распространения криптовалют придётся ждать очень долго, уверен Михаэль Джерлис.

С другой стороны, если под успехом считать всемирное распространение, то криптовалюта уже повторила достижения Всемирной паутины. Общая капитализация рынка криптовалют превысила $2 трлн. Доступ к биткоинам сегодня есть у любого человека, у которого имеется смартфон и выход в Интернет. Осталось дождаться, когда их можно будет не только купить, но и потратить.