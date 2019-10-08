https://static.news.ru/photo/72a17f8c-e9a6-11e9-928f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чуть больше половины россиянин стараются экономно расходовать электричество, газ и воду. В основном — по финансовым соображениям. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За расходом энерго- и природных ресурсов следят 57% людей, принявших участие в опросе . Социологи отмечают, что за последние три года этот показатель вырос на 15%. Чаще всего рачительностью отличаются люди старше 45 лет (56%) и особенно пенсионеры (71%). Самыми экономными оказались жители малых городов (63%) и сёл (64%).

Основной мотив сдержанного расходования энергоресурсов — желание сэкономить деньги, об этом заявили 79% опрошенных. На втором месте и в гораздо меньшей степени — экономия природных ресурсов, о которой задумываются 15% россиян (это, впрочем, в пять раз больше, чем четыре года назад). «По привычке» экономят 14% респондентов.

Ранее, как писал News.ru, администрация Нижневартовска предложила горожанам справлять нужду в душе, чтобы экономить воду. В городском управлении природопользования и экологии объяснили это тем, что за каждый смыв унитаз сливает в канализацию от шести до десяти литров воды.