Чуть больше половины россиянин стараются экономно расходовать электричество, газ и воду. В основном — по финансовым соображениям. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
За расходом энерго- и природных ресурсов следят 57% людей, принявших
Основной мотив сдержанного расходования энергоресурсов — желание сэкономить деньги, об этом заявили 79% опрошенных. На втором месте и в гораздо меньшей степени — экономия природных ресурсов, о которой задумываются 15% россиян (это, впрочем, в пять раз больше, чем четыре года назад). «По привычке» экономят 14% респондентов.
Ранее, как писал News.ru, администрация Нижневартовска предложила горожанам справлять нужду в душе, чтобы экономить воду. В городском управлении природопользования и экологии объяснили это тем, что за каждый смыв унитаз сливает в канализацию от шести до десяти литров воды.
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