Кабмин выступил против доплат к пенсии россиян старше 75 лет

https://static.news.ru/photo/3f64c340-843d-11ea-9911-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта о повышенной выплате к пенсии граждан старше 75 лет.

Документами, которые подготовили депутаты «Справедливой России» и ЛДПР, предлагается назначить названной группе россиян фиксированную выплату в размере 100% (сейчас — 4982,9 рубля в месяц) к страховой пенсии. В настоящее время подобная надбавка устанавливается с 80 лет, сообщает ТАСС.

Законопроекты ещё не вносились в Госдуму. В отзывах правительственной комиссии, в частности говорится, что предлагаемые меры приведут к дополнительным расходам, которые не предусмотрены федеральным бюджетом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддержал предложение Агентства стратегических инициатив (АСИ) о повышении пенсий и зарплат работников бюджетной сферы. По мнению сенатора, это поможет россиянам справиться с кризисом и поддержит экономику.