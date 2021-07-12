Иностранцев предупредили об обнулении пенсий в РФ с 2023 года

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила об обнулении пенсий иностранцев с 2023 года. Выплаты почти сразу прекратятся тем, чьё разрешение на пребывание в РФ к тому моменту истечёт, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Экономист объяснила , что Пенсионный фонд прекращает выплаты на основании документов, предоставленных МВД, которые не всегда приходят вовремя. Однако сейчас создаётся единый реестр сведений о населении, и с 2023 года иностранцам, у которых закончился по срокам вид на жительство, выплачивать пенсии прекратят оперативно.

Для назначения российских пенсий иностранным работникам надо быть устроенным по официальному трудовому договору не менее шести месяцев непрерывно, а работодателю — платить страховые взносы за работника.

Если иностранец выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является тот факт, что он работал по официальному трудовому договору, — подчеркнула Григорьева.

Ранее стало известно, что уже 8 месяцев реальные пенсии россиян снижаются из-за высокой инфляции в стране. Как сообщил Росстат, пенсии падали в реальном выражении в феврале 2021 года на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%. Эти данные не учитывают единовременную выплату в 10 тысяч рублей, произведённую в сентябре по поручению президента РФ.