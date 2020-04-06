Холдинг Усманова пожертвует 2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/22d4a9ca-7803-11ea-86ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Акционеры холдинга USM, принадлежащего российскому бизнесмену Алишеру Усманову и его партнёрам, перечислят 2 млрд рублей на нужды Оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ, сообщили представители USM.

Средства перечислят на безвозмездной основе. Деньги планируют потратить на покупку средств защиты медиков и добровольцев, обеспечение их транспортом, а также на материальную поддержку врачей, помогающих пациентам с COVID-19, пишет ТАСС.

Действия, предпринимаемые сегодня USM, станут нашим вкладом в огромную работу, проводимую руководством страны, медицинскими учреждениями и всеми причастными службами для скорейшей победы над вирусом, — заявил основатель USM Алишер Усманов.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек.

За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.

Ранее NEWS.ru сообщал, что студия Rockstar Games намерена помочь пострадавшим от пандемии COVID-19. В период с 1 апреля до конца мая разработчики будут жертвовать 5% от покупок игроков в GTA Online и Red Dead Online.