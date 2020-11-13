Эксперты не ждут роста ставок по вкладам в банках до весны

https://static.news.ru/photo/33491082-2705-11eb-93d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фоне связанного с пандемией экономического кризиса доходность вкладов в российских банках постепенно снижалась в течение всего 2020 года. Максимальные ставки по банковским вкладам в России с начала года упали с 5,93% до 4,42%, эта тенденция в том числе связана с политикой Центробанка, который для поддержания экономики в условиях кризиса снижает ключевую ставку.

Регулятор может продолжить снижать ставку в случае новых ударов по экономике России как со стороны коронавируса, так и за счёт геополитических факторов, например, очередных санкций в отношении Москвы или повышенной нестабильности мировых рынков. Однако если ситуация будет постепенно налаживаться, ЦБ может уже к весне 2021 года вернуться к политике повышения ставки, что приведёт к повышению покупательской способности россиян, доходов и ускорению инфляции, заявил РИА Новости старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Вряд ли стоит ожидать такого развития событий уже в ближайшие месяцы. Скорее, речь идёт о II квартале 2021 года и далее. Доходность вкладов в рублях может немного подрасти к концу года благодаря предновогодним акциям банков и повышенному спросу на рубли с их стороны в этот период, однако уровень начала года пока достигнут не будет, — полагает эксперт.

Аналитик Егор Дахтлер разделяет его позицию. Он допускает плавное повышение ставок по вкладам в банках, если ситуация с пандемией COVID-19 в стране пойдёт на спад.

Полагаем, что к следующему году потенциал снижения ключевой ставки может быть исчерпан, — отмечает он.

При этом представитель банковского сектора Максим Тимошенко пока не видит потенциала для роста темпов инфляции, а следовательно, и банковских ставок.

У ЦБ остается манёвр для смягчения денежно-кредитной политики, и решение о снижении ставки до 4% будет принято в конце 2020 — начале 2021 года. В зависимости от этого общий уровень депозитных ставок останется на текущем уровне либо на десятые доли процента скорректируется вниз, — считает эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что в России, согласно оценкам экспертов, сократилась доля населения, готовая взять кредит. Взять в долг у банков готовы лишь 20% россиян, в то время как в начале года этот показатель держался в районе 50%.

На статистику повлияла более жёсткая политика банков и МФО при отборе заёмщиков, а также неуверенность самих клиентов в постоянном доходе на фоне кризиса.