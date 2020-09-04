Эксперты назвали возможные сценарии динамики курса рубля до конца года

https://static.news.ru/photo/aa3f52ee-ef49-11ea-8c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты сделали оценки положительного и негативного сценария по динамике курса рубля на оставшиеся четыре месяца 2020 года.

При благоприятном развитии событий они ожидают укрепления российской валюты на отметке в 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро, пишут «Известия».

В то же время, по мнению специалистов, точный прогноз дать сложно из-за большого количества факторов как в России, так и за её пределами, которые могут оказать влияние на позиции рубля.

Одним из главных факторов могут стать цены на нефть, считает главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гройхман. Он отмечает, что после того, как ураганы в мексиканском заливе стихнут, стоимость фьючерсов на баррель Brent может вернуться к отметке в $40-42. На нефтяной рынок может повлиять и новая волна коронавирусной инфекции.

Также рубль может ослабеть на фоне геополитических трений, заявлений других стран и санкционной политики Запада.

Не так страшны сами санкции, как спираль многократных ответных мер и неопределённость, к которой такая ситуация ведёт. Любые дополнительные негативные комментарии от западных лидеров могут усугубить положение рубля, — уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

Ещё одним фактором, способным подорвать позиции рубля, Запорожский считает назначенные на 3 ноября выборы президента США. Так, в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена могут пострадать как российская валюта, так и американский рынок — из-за антироссийской риторики и планов по повышению налогов для крупных компаний, считает эксперт.

При негативном прогнозе эксперты отмечают, что рубль может ослабнуть к концу года до 80 руб. за доллар и 92 руб. за евро.

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