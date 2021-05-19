Эксперт рассказал, настал ли момент вкладываться в криптовалюту

https://static.news.ru/photo/ce914eca-b935-11eb-a69b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные финансисты, советующие хранить деньги в долларах или евро, упорно не замечают криптовалюты, а зря, заявил NEWS.ru эксперт в сфере блокчейн-технологий, профессиональный криптоинвестор Анатолий Илле.

Доллары, евро (а также йены, рубли и любые другие национальные валюты) относятся к так называемым фиатным валютам. Эти валюты не обеспечены ни золотом, ни какими-либо другими ценностями, а лишь доверием к правительству страны, которая выпустила эти бумажные деньги, пояснил эксперт.

История показывает, что все когда-либо существовавшие фиатные валюты в конце концов обратились в ноль. Происходит это благодаря инфляции. Например, покупательная способность доллара США за 100 лет (1913–2013) снизилась в 20 раз, — сказал Анатолий Илле.

По словам эксперта, криптовалюты были специально созданы после кризиса 2008 года в качестве средства накопления и сбережения. Самая известная из них — биткоин — выросла в цене на 20000000% за последнее десятилетие. И это с учётом высокой волатильности, которой так часто пугают потенциальных инвесторов, напомнил Илле.

По мнению эксперта, в мире новых финансовых технологий сбережения стоит хранить не в долларах и евро, а в биткоине, который не зря часто называют «цифровым золотом».

Я бы рекомендовал метод регулярных покупок, который предусматривает вложение определённой фиксированной суммы в актив через равные промежутки времени, — отметил Илле.

Этот метод обеспечивает гарантированную доходность в случае с биткоином, добавил он. При этом именно после того, как Китай повлиял на курс биткоина, снизив его на 30%, сейчас настаёт наиболее удачный момент для приобретения криптовалюты.