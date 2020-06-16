Эксперт рассказал, когда банк забирает вклад клиента себе

https://static.news.ru/photo/9547965a-b036-11ea-bb27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнёры» Елена Мякишева рассказала о причинах, по которым вклад клиента может оказаться в распоряжении банка.

По её словам, это происходит, если вкладчик забыл про свой вклад, если он умер, а его наследники не знают о существовании вклада, или если на счёте осталась мизерная сумма денег, а издержки на её получение больше этого остатка.

Кроме того, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, пояснила Мякишева в интервью агентству «Прайм».

Например, при отсутствии операций по этому счёту в течение года или в ситуации принятия в течение года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжений клиента об операциях по счёту в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, — отметила эксперт.

Адвокат добавила, что после расторжения договора банк уведомляет клиента о необходимости получить остаток денег. У клиента есть на это 60 дней. Если за данный срок тот не заберёт средства или не даст указание перечислить их на другой счёт, его остаток переводится банком на специальный счёт в Банке России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наиболее удачный способ сохранить средства во время пандемии коронавируса заключается в хранении денег в валюте. Об этом заявил советник гендиректора компании «Открытие брокер» и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. По его словам, положить на валютный вклад следует часть сбережений. У доллара тоже есть своя инфляция, но она в разы меньше, чем у рубля, отметил эксперт.