Дегтярёв не задекларировал недвижимости в собственности

https://static.news.ru/photo/bf85141c-e1a8-11ea-a6dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Сведения о доходах врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва опубликованы на портале регионального правительства. Согласно документу, в собственности Дегтярёва и его семьи нет недвижимого имущества.

Так, в 2019 году Дегтярёв заработал 5400816,55 рублей, его супруга — 470,5 тысячи рублей. Также она владеет автомобилем Mercedes Benz GLS 350D.

В пользовании у семьи находятся три квартиры, площадью 169,7 кв.м. 80 кв.м и 41,5 кв.м., все они — в России. Недвижимости в собственности не имеется.

В 2018 году Дегтярёв заработал более 4,8 миллиона рублей, его супруга — более 2 миллионов рублей, уточняет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, администрация президента, правительство, Госдума и Совет Федерации опубликовали сведения о доходах. Оказалось, что самые богатые люди водятся среди народных избранников в обеих палатах парламента: на их фоне и президент, и министры смотрятся весьма бледно.