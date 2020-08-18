Дегтярёв не задекларировал недвижимости в собственности

Сведения о доходах врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва опубликованы на портале регионального правительства. Согласно документу, в собственности Дегтярёва и его семьи нет недвижимого имущества.
Так, в 2019 году Дегтярёв заработал 5400816,55 рублей, его супруга — 470,5 тысячи рублей. Также она
В пользовании у семьи находятся три квартиры, площадью 169,7 кв.м. 80 кв.м и 41,5 кв.м., все они — в России. Недвижимости в собственности не имеется.
В 2018 году Дегтярёв заработал более 4,8 миллиона рублей, его супруга — более 2 миллионов рублей,
Как писал NEWS.ru ранее, администрация президента, правительство, Госдума и Совет Федерации опубликовали сведения о доходах. Оказалось, что самые богатые люди водятся среди народных избранников в обеих палатах парламента: на их фоне и президент, и министры смотрятся весьма бледно.
Добавьте наши новости в избранные источники