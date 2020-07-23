Число мошеннических звонков от лжебанков увеличилось в три раза

https://static.news.ru/photo/e7f83376-ccc6-11ea-9461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество звонков, во время которых мошенники представлялись работниками банков, в период пандемии коронавируса увеличилось на 300%. При этом объём хищений средств в результате этих действий остался на прежнем уровне, сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка Артём Сычёв.

В период пандемии, март — май месяц, количество телефонных звонков от якобы представителей финансовых организаций увеличилось порядка на 300%. Безумное количество звонков, объём хищений при этом не увеличился, — цитирует ТАСС Сычёва.

Выступая в рамках Дальневосточного «МедиаСаммита-2020» Сычёв также добавил, что за время пандемии Центробанк зафиксировал 160 тыс. несанкционированных операций.

Кроме того, с начала года Банк России выявил около 119 тыс. фишинговых сайтов — подделок под платёжные системы, страховые компании и легальные магазины. Заблокировать удалось лишь 300 мошеннических ресурсов.

Как писал NEWS.ru, ввести полный запрет на оформление кредитов через мобильные приложения банков предложил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. В своём обращении, направленном на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, Курдесов пояснил, что функция быстрого оформления кредита через приложение ведёт к росту мошенничества. Он отметил, что злоумышленники, получая доступ к телефонам граждан, оформляют на них кредиты через мобильные приложения, а после обналичивают их.