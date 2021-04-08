Центробанк нашёл способ обезопасить россиян от мошенников

https://static.news.ru/photo/15fc1448-98ed-11eb-a4c4-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Банки могут обязать ввести для защиты клиентов от мошенников новую услугу. Это блокировка онлайн-платежей и переводов по карте.

Инициатива была предложена общественниками из «Народного фронта». Но они предлагали ввести такую услугу только для пожилых людей. Центробанк согласился с этим предложением. Но при этом отметил, что услуга по ограничению операций должна быть доступна для всех клиентов, а не только 60+, пишут «Известия».

Данная мера была одобрена и в правительстве. Как сообщил изданию изданию руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при кабмине РФ Константин Ордов, перед проблемами современного финансового мошенничества на сегодня равны все. И ограничение операций станет надёжным инструментом для сохранения и денег, и нервов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пенсионный фонд раскрыл схемы, которыми мошенники пользуются для обмана пенсионеров. Ведомство особо подчеркнуло, что все услуги Пенсфонд предоставляет абсолютно бесплатно.