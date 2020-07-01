Банки запустили сервис переводов от компаний гражданам по номеру телефона

Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С). Первые такие переводы уже подтвердили «Русский cтандарт», ВТБ и Райффайзенбанк.
Об этом
Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов пояснил, что средства на счёт физлица поступают мгновенно и без комиссии.
Для B2C-перевода клиенту не нужны сложные реквизиты, достаточно сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у него привязан счёт в банке — участнике СБП, — добавил он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кредитные организации почти вдвое сократили размер овердрафта по дебетовым картам, то есть возможность уходить в минус по ним. Это подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». Так, в мае 2020 года средний лимит овердрафта упал до 20,4 тысячи рублей, сократившись по сравнению с апрелем на 34,8%, а с мартом 2020 года — на 60%. Также банки сократили и выдачу карт с возможностью подключить овердрафт.
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