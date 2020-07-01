Банки запустили сервис переводов от компаний гражданам по номеру телефона

https://static.news.ru/photo/631faeca-bc2e-11ea-bd0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С). Первые такие переводы уже подтвердили «Русский cтандарт», ВТБ и Райффайзенбанк.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что новый функционал будет использоваться для любых целевых переводов от компаний физическим лицам. Это может быть перечисление денежных призов за участие в конкурсах и акциях или дохода от инвестиций. Таким же способом россияне смогут получать деньги при продаже автомобиля в автосалонах. Позже B2С станет использоваться для перечисления зарплат.

Руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов пояснил, что средства на счёт физлица поступают мгновенно и без комиссии.

Для B2C-перевода клиенту не нужны сложные реквизиты, достаточно сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у него привязан счёт в банке — участнике СБП, — добавил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кредитные организации почти вдвое сократили размер овердрафта по дебетовым картам, то есть возможность уходить в минус по ним. Это подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». Так, в мае 2020 года средний лимит овердрафта упал до 20,4 тысячи рублей, сократившись по сравнению с апрелем на 34,8%, а с мартом 2020 года — на 60%. Также банки сократили и выдачу карт с возможностью подключить овердрафт.