Российские банки сократили овердрафт по картам на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/eb7b7654-b996-11ea-a468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кредитные организации почти вдвое сократили размер оведрафта по дебетовым картам, то есть, возможность уходить в минус по ним, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, в мае 2020 года средний лимит овердрафта упал до 20,4 тысяч рублей, сократившись по сравнению с апрелем на 34,8%, а с мартом 2020 года — на 60%. Также банки сократили и выдачу карт с возможностью подключить овердрафт. В мае было выдано 3,8 тысячи таких карт, что более чем в 8 раз меньше, чем в марте. Объём карт с овердрафтом составил в мае 78,3 млн рублей, упав более чем в 20 раз по сравнению с мартом, передаёт РБК.

По данным «Эквифакса», к началу лета 2020 года в обращении в России было 903 тысячи карт с овердрафтом общим лимитом 13,2 млрд руб. Средний размер овердрафта с середины 2017 года составлял 44–55 тысяч руб., один раз поднявшись выше 61 тыс. руб., в ноябре 2019 года.

По данным Объединённого кредитного бюро (единственное БКИ, имеющее данные от Сбербанка), в мае средний лимит овердрафта по картам составил 42 тысячи рублей, снизившись на 7,3% по сравнению с мартом, однако, в этой статистике учитываются не только дебетовые карты, но и карты рассрочки, если банки определяют долг по ним как овердрафт.

По мнению некоторых экспертов, политика сокращения лимитов по овердрафтам связана с падением доходов населения на фоне пандемии.

Если при открытии кредитной карты банки могут запросить у клиентов информацию о доходах для оценки их надежности и установления лимита, то в случае дебетовой карты лимиты овердрафта зачастую устанавливаются автоматически и никак не учитывают операции по счёту, — пояснил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин предположил, что после снятия введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений политика банков в отношении овердрафтов смягчится.

Как писал NEWS.ru ранее, некоторые российские кредитные организации планируют дать своим клиентам возможность пользоваться картами с истёкшим сроком действия и после 1 июля. Руководство банков считает, что людям нужно дополнительное время, чтобы поменять просроченный «пластик» на новый после снятия карантинных ограничений.