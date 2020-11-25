Банки хотят обязать указывать минимальную гарантированную ставку по вкладам

https://static.news.ru/photo/93d8f346-2f1a-11eb-8504-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Госдумы по финансовому рынку порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, обязывающий банки указывать сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу в договоре, заключаемом с физлицами.

Бывает часто, что доходность вклада определяется плавающими условиями, и зачастую обещают одни проценты, а по факту — на многочисленных страницах, которые есть в договоре, обуславливающих конечную ставку — оказывается намного ниже, чем вкладчик ожидал, — цитирует РИА Новости председателя комитета Анатолия Аксакова.

Законопроект разработан, чтобы исключить случаи искажения смысла информации, доводимой до вкладчиков, и введения в заблуждение относительно реальной доходности вкладов. Его планируют рассмотреть в Госдуме 8 декабря.

Как писал NEWS.ru, на фоне связанного с пандемией экономического кризиса доходность вкладов в российских банках постепенно снижалась в течение всего 2020 года. Максимальные ставки по банковским вкладам в России с начала года упали с 5,93% до 4,42%, эта тенденция в том числе связана с политикой Центробанка, который для поддержания экономики в условиях кризиса снижает ключевую ставку.

Однако если ситуация будет постепенно налаживаться, ЦБ может уже к весне 2021 года вернуться к политике повышения ставки, что приведёт к повышению покупательской способности россиян, доходов и ускорению инфляции, заявил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.