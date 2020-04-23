Активность россиян на рынке Forex увеличилась после обвала рубля

https://static.news.ru/photo/29137fc6-85e3-11ea-ae6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мартовское падение рубля привело к повышенному спросу инвесторов на услуги форекс-дилеров. Трейдеры сообщают о приросте активных клиентов на 34%.

Также в первом квартале 2020 года по сравнению с последним кварталом 2019 года на 68% увеличилось количество сделок. Их было заключено 724 тыс., торговый оборот их клиентов составил 1,6 трлн руб., сообщает РБК.

Всего на рынке активно играли 3222 человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по результатам анализа Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в нынешней ситуации «финансовой подушки» среднему россиянину хватит на 63 дня, поэтому денежные трудности коснутся всех.