«Ждем извинений»: Рудковская о конфликте с Первым каналом из-за фигуристов Рудковская ждет извинений после конфликта с Первым каналом из-за фигуристов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru сообщила, что Первый канал не принес извинений после решения редакторов вырезать из эфира выступление фигуристов на турнире шоу-программ «Русский вызов», проходившем 9 марта в Москве. По ее словам, тренерскому штабу, тренеру Евгению Плющенко и всем спортсменам «вредит» редактор Ольга Черносвитова.

Пока никто не извинялся. Мы извинений, конечно же, ждем, но сами будем принимать меры. Считаем, что это сделано намеренно из-за предвзятости, которая продолжается уже четыре года, к нашему штабу, лично к Евгению Плющенко и всем его спортсменам, — сказала Рудковская.

По ее словам, подобное отношение к спортсменам продолжается уже четыре года, однако руководство Первого канала «не в курсе, что происходит в его редакции спортивных программ». Эту же проблему Рудковская намерена донести и до других «разных структур», не уточнив, что именно имеется в виду. Она обвинила Черносвитову в том, что та четыре года «вредит нашим спортсменам и нашему штабу», отвечая при этом за спортивную составляющую.

Ранее Рудковская потребовала объяснений от Первого канала, назвав вопиющим решение редакторов вырезать из эфира выступление фигуристов на турнире шоу-программ «Русский вызов». Особое внимание она уделила вопросу о выступлении Софьи Муравьевой — подопечной ее супруга, фигуриста и тренера Евгения Плющенко.