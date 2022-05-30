Расследование в отношении фигуристки Камилы Валиевой может завершиться в августе этого года, сообщила в интервью «Матч ТВ» генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
Расследование ведется с чётким соблюдением соответствующих норм. Едва ли не главная из них — конфиденциальность. Мы не вправе комментировать промежуточные результаты, тем более когда речь идёт о защищенном лице, — заявила Логинова.
Гендиректор РУСАДА добавила, что учет всех нюансов расследования требует времени. Она также подчеркнула, что официального дедлайна по завершению рассмотрения дела нет.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева оказалась в центре скандала. В ее допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин.
9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки, которая в личных соревнованиях заняла четвёртое место.