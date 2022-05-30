В РУСАДА назвали сроки завершения рассмотрения дела Валиевой В РУСАДА заявили, что рассмотрение дела Валиевой могут завершить в августе

Камила Валиева / Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Расследование в отношении фигуристки Камилы Валиевой может завершиться в августе этого года, сообщила в интервью «Матч ТВ» генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Расследование ведется с чётким соблюдением соответствующих норм. Едва ли не главная из них — конфиденциальность. Мы не вправе комментировать промежуточные результаты, тем более когда речь идёт о защищенном лице, — заявила Логинова.

Гендиректор РУСАДА добавила, что учет всех нюансов расследования требует времени. Она также подчеркнула, что официального дедлайна по завершению рассмотрения дела нет.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева оказалась в центре скандала. В ее допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки, которая в личных соревнованиях заняла четвёртое место.