В ФФКР заявили о готовности участвовать в международных соревнованиях Сихарилудзе сообщил, что фигуристы готовы выступать на международных турнирах

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости

Исполняющий обязанности президента федерации фигурного катания России Антон Сихарилудзе на пресс-конференции перед чемпионатом страны рассказал о контактах с Международным союзом конькобежцев и заявил о готовности участвовать в международных соревнованиях. По его словам, российские фигуристы не обделены вниманием и внутри страны.

Мы открыты, готовы участвовать в любых соревнованиях, любых возрастов. Мы находимся в контакте с ISU. Недавно минут 30 с ними мы обсуждали мировое фигурное катание. Мы видим, что оно без россиян не такое сочное. Об этом говорят и в ISU, и зарубежные тренеры. Этого колорита нет, он пропал. Это тащит цепочку проблем со спонсорами, с развитием. Это, если не убивает интерес к фигурке, то категорически его понижает, — рассказал Сихарилудзе.

Он добавил, что российская сторона готова к диалогу и поиску путей решения проблем с ISU, но неизвестно, «когда они проснутся».

Потихонечку во сне они начинают что-то там бормотать. Надеюсь, скоро мы начнем наслаждаться мировым фигурным катанием. Но и нельзя сказать, что мы страдаем без международных стартов. Мы нашли себя в нынешних условиях. Ребята не обделены соревнованиям, спонсорами. Я не вижу у них грусти, тоски и печали, — заявил функционер.

Чемпионат России-2024 пройдет в Челябянске с 21 по 24 декабря.

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