Туктамышева рассказала, как получила травму в шоу Навки Елизавета Туктамышева рассказала о полученной трещине в ребре на шоу Навки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в интервью NEWS.ru рассказала, что получила травму во время выступления в шоу Татьяны Навки. Фигуристка исполняла роль царицы Саис в спектакле «История любви Шахерезады» и выполняла поддержки с призером Олимпийских игр Владимиром Морозовым. После этого спортсменка чувствовала боль в ребре, которая могла возникнуть из-за трещины.

Возможно, трещина действительно была. У меня болело ребро. КТ я не делала, так что не могу утверждать с полной уверенностью. Те, у кого была подобная боль, рассказывали, что она возникла из-за трещины в ребре, — объяснила Туктамышева.

Елизавета также добавила, что травма — результат ее собственной неосведомленности, так как ранее у нее не было опыта выполнения подобных элементов. После того, как фигуристы заменили поддержку на другую, боль ушла.

Мы с Вовой Морозовым поменяли поддержку, во время которой происходило давление на ребро. Вова — очень хороший партнер. Мне с ним было очень комфортно кататься и не страшно выполнять высокие поддержки, — заявила Елизавета.

В октябре 2023 года 27-летняя Туктамышева объявила о соревновательной паузе и сосредоточилась на выступлениях в шоу и внеледовых активностях. Последним официальным турниром Туктамышевой стал Финал Гран-при в 2023 году, где фигуристка заняла третье место. В сезоне-2023/24 Елизавета принимала участие в шоу-соревнованиях — чемпионате России по прыжкам и турнире по показательным программам «Русский вызов», а также в Кубке Первого канала в роли капитана «красной» команды.