Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко объявила о прекращении сотрудничества с российской фигуристкой Анастасией Зининой, сообщает «Матч ТВ». Решение связано с нарушением спортивной дисциплины со стороны спортсменки.
Решение было единогласно принято тренерским штабом академии. Сотрудничество прекращено 23 июня.
Зинина перешла к Плющенко в прошлом сезоне от Светланы Пановой.
Ранее российская фигуристка Софья Самоделкина перешла в группу Светланы Соколовской, которая тренирует олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка. Ранее 15-летняя спортсменка занималась в группе Сергея Давыдова.