Белла Гаургашвили

Плющенко уволил фигуристку за нарушение дисциплины Академия Плющенко объявила о прекращении сотрудничества с фигуристкой Зининой

24 июня 2022 в 15:00

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Анастасия Зинина во время выступления в ледовом шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» на «ВТБ Арене»