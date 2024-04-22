Медведева ответила Тарасовой на слова о завершении спортивной карьеры Фигуристка Медведева подтвердила, что не намерена возвращаться в большой спорт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евгения Медведева (справа)

Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева заявила, что не планирует больше участвовать в соревнованиях, однако продолжит выступать в ледовых шоу. Так спортсменка в разговоре с NEWS.ru прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая сообщила, что Медведева никогда не вернется в большой спорт. По словам фигуристки, жизнь и спорт существуют отдельно.

Татьяна Анатольевна, спасибо, что сообщили всем. <...> Да, жизнь есть, она существует отдельно, спорт существует отдельно. Что подразумевается под спортом? Фигурное катание? Я катаюсь, выступаю. Все, что касается соревнований, — да, соревнований не планируется, их достаточно, уже покатались. Так что я из спорта как такового не уходила, в шоу катаюсь, — высказалась Медведева на премии «Вслух», организованнойфармацевтической компанией «Гедеон Рихтер» и изданием Voice.

Ранее Тарасова заявила, что Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова не вернутся в большой спорт, поскольку сделали все, что могли. Тренер считает, что сейчас главная фигуристка России — это Елизавета Туктамышева. Как подчеркнула Тарасова, спортсменка сохраняет свои способности делать сложные вещи и улучшает форму с каждым годом. По ее словам, Туктамышева хореографически очень усовершенствовалась.