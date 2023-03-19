Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Макар Игнатов выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Макар Игнатов выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Петр Гуменник выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Петр Гуменник выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Петр Гуменник выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Петр Гуменник выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Радионова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Радионова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Алиев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Алиев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Алиев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Алиев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Мозалев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Мозалев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Софья Акатьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Софья Акатьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Софья Акатьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Софья Акатьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марк Кондратюк выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марк Кондратюк выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марк Кондратюк выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марк Кондратюк выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Коляда выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Коляда выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Коляда выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Михаил Коляда выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Семененко выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Семененко выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгения Медведева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгения Медведева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Щербакова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Щербакова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Щербакова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Щербакова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве