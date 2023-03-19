18 марта в Москве прошел открытый турнир по шоу-программам в фигурном катании «Русский вызов». Для участия в турнире фигуристы должны были представить яркий шоу-номер, ранее не показанный публично. При оценке выступлений учитывались их выразительность, экспрессивность, разнообразие и контрастность движений и энергии, соответствие музыке, унисон и единство партнеров.
Участниками турнира стали Макар Игнатов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Камила Валиева, Алина Загитова и другие звезды фигурного катания. Евгения Медведева выступила на турнире шоу-программ под живой вокал исполнительницы Мии Бойко с песней «Высоко». Также во время шоу российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьев выразил поддержку коллеге Роману Костомарову, обратившись к самому Роману и его жене Оксане.
NEWS.ru делится фотографиями с турнира.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Макар Игнатов выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Петр Гуменник выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Петр Гуменник выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Елена Радионова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Алиев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Алиев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Андрей Мозалев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Софья Акатьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Софья Акатьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Марк Кондратюк выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Марк Кондратюк выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Коляда выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Коляда выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Семененко выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Камила Валиева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Камила Валиева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Медведева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве