18 марта в Москве прошел открытый турнир по шоу-программам в фигурном катании «Русский вызов». Для участия в турнире фигуристы должны были представить яркий шоу-номер, ранее не показанный публично. При оценке выступлений учитывались их выразительность, экспрессивность, разнообразие и контрастность движений и энергии, соответствие музыке, унисон и единство партнеров.

Участниками турнира стали Макар Игнатов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Камила Валиева, Алина Загитова и другие звезды фигурного катания. Евгения Медведева выступила на турнире шоу-программ под живой вокал исполнительницы Мии Бойко с песней «Высоко». Также во время шоу российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьев выразил поддержку коллеге Роману Костомарову, обратившись к самому Роману и его жене Оксане.

NEWS.ru делится фотографиями с турнира.

Макар Игнатов выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Макар Игнатов выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Петр Гуменник выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Гуменник выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Петр Гуменник выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Гуменник выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Елена Радионова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Радионова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матвей Ветлугин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Дмитрий Алиев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Алиев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Дмитрий Алиев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Алиев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Андрей Мозалев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Мозалев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Софья Акатьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Акатьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Софья Акатьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Акатьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию в Москве

Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Марк Кондратюк выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Кондратюк выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Марк Кондратюк выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Кондратюк выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Михаил Коляда выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Коляда выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Михаил Коляда выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Коляда выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Евгений Семененко выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Семененко выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Камила Валиева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Камила Валиева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Евгения Медведева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Анна Щербакова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Анна Щербакова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выступают на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве