Фигуристка Самоделкина променяла Россию на Казахстан: что сказала Тарасова Победительница этапа Гран-при ждет ответа ФФККР

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Софья Самоделкина

В пятницу, 4 августа стало известно, что фигуристка Софья Самоделкина получила паспорт и гражданство Казахстана. 16-летняя спортсменка самостоятельно приняла это решение. Поскольку она состоит в сборной России, ей для перехода нужно разрешение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Что об этом известно и кто из ее коллег ранее менял гражданство, — в материале NEWS.ru.

Кто такая Самоделкина

Софья Самоделкина — одна из перспективных российских фигуристок, воспитанница ЦСКА. Год назад Софья ушла от тренера Сергея Давыдова к Светлане Соколовской.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап Гран-при России в Самаре, опередив серебряного призера Олимпийских игр Александру Трусову. На этапе в Сочи Софья стала второй, а на чемпионате России — 11-й. В активе спортсменки есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Софья Самоделкина

Самоделкина также известна тем, что исполняла четыре четверных прыжка в одной программе, включая самый сложный элемент — лутц (прыжок во вращение с въездом из хода назад на внутреннем ребре конька и выездом назад на наружном ребре конька. — NEWS.ru).

Что сказали в ФФККР

По информации источника РИА Новости, ФФККР не дала спортсменке разрешения на переход под флаг другой страны. Позже эти данные подтвердил источник «Спорт-Экспресса».

ФФККР было известно о намерениях фигуристки уже два месяца, но ее не хотели отпускать. Сторона спортсменки требует ее отпустить, приводя в пример ситуацию Дианы Дэвис и Глеба Смолкина (они выступают за Грузию с июля 2023 года. — NEWS.ru).

Мать Софьи Самоделкиной Марина заявила журналистам, что узнавать детали надо у ФФККР. «Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока я ничего не буду говорить», — сказала Марина Самоделкина агентству «Р-Спорт».

Отмечается, что одной из опций для получения разрешения уйти в Казахстан, может стать финансовая компенсация, однако юридически это нигде не прописано. Без официального открепления от ФФККР переход в другую не может состояться.

В российской федерации воздерживаются от официальных комментариев по вопросу Софьи Самоделкиной.

Как Самоделкина получила паспорт Казахстана

Софья Самоделкина уже получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке, так как один из ее родственников рожден в этой стране. В местном союзе конькобежцев отметили, что не имеют никакого отношения к решению спортсменки.

«Казахстанский союз конькобежцев не ходатайствовал о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную Казахстана. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно. Вопросами предоставления гражданства Казахстана занимается министерство внутренних дел», — с таким заявлением выступили представители пресс-службы Казахстанского союза конькобежцев.

Фото: shutterstock.com

Законы Казахстана запрещают иметь два гражданства, поэтому Софье придется отказаться от российского. В 2017-м такую же процедуру прошла теннисистка Елена Рыбакина, которая в прошлом году, выступая под флагом Казахстана и выиграла Уимблдон.

По правилам фигурного катания, после смены гражданства должен пройти год, прежде чем спортсмен сможет выступать за сборную другой страны. В случае Самоделкиной — это будет в 2024-м.

В 2022 году Самоделкину звали в сборные Израиля и Германии. Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что другие европейские сборные тоже предлагали спортсменке рассмотреть возможность перехода, но получили категорический отказ.

Что сказала о Самоделкиной Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала два комментария по поводу смены гражданства Софьей Самделкиной. По ее мнению, спортсменка сможет усилить сборную Казахстана.

«Мне кажется, Софье там будет лучше. Думаю, что это не будет большая потеря для российского фигурного катания, потому что у нас есть кому выступать. А сборную Казахстана она сможет усилить», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

В комментарии «Спорт-Экспрессу» тренер высказалась более резко. «Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу. Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом ее не считаю», — отметила Тарасова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Тарасова

Кто еще из фигуристов сменил гражданство

Серебряные призеры чемпионата России — 2022 Диана Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе. — NEWS.ru) и Глеб Смолкин (сын актера Бориса Смолкина. — NEWS.ru) с этого года катаются за сборную Грузии. После Олимпиады в Пекине танцоры на льду уехали в США на постоянное место жительства.

На этой неделе они впервые приняли участие в международных соревнованиях под флагом Грузии и одержали победу. На турнире Ice Dance International в американском Лейк-Плэсиде они выиграли с отрывом в 11 баллов от занявших второе место американцев Уны и Гейджа Браунов. Турнир не относится к категории самых значимых, но оценки Дэвис и Смолкина показали, что за год без соревновательной практики форму они не растеряли.

Еще один пример — Анастасия Губанова. Уроженка Тольятти в 2021-м получила разрешение ФФККР перейти под флаг Грузии, а в этом году выиграла чемпионат Европы. На турнир в финском Эспоо россиян не допустили, и Губанова стала первой фигуристкой в истории грузинского спорта, кто завоевал золото континентального первенства.

Губанова заявила, что перешла из сборной России в национальную команду Грузии из-за высокого уровня конкуренции. «Все случилось спонтанно. В России очень высокая конкуренция. И я понимала, что выступление за Грузию — огромный шанс для меня», — рассказывала тогда Губанова.

В августе 2022 года стало известно, что многократная призерка первенств России в разных возрастных категориях, 15-летняя Ульяна Ширяева переедет в Канаду. Также с нового сезона за Грузию будет выступать 13-летняя Инна Гургенидзе, которая в своей возрастной группе в России занимала места за пределами первой десятки.

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