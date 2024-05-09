Авербух назвал имя короля фигурного катания Авербух: королем фигурного катания стал американец Илья Малинин

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Илья Малинин

Режиссер и хореограф ледовых шоу Илья Авербух назвал гражданина США новым королем фигурного катания, его слова приводит «Спорт-Экспресс». По его мнению, им стал Илья Малинин.

Чемпионат мира показал, что пришел новый король — Илья Малинин, — заявил Авербух.

Малинин взял золото в мужском одиночном катании на чемпионате мира-2024, который состоялся в марте. Он смог установить мировой рекорд по количеству баллов за произвольную программу, сделав шесть четверных прыжков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что в его академии «Ангелы Плющенко» тренерский штаб не допускает использования нецензурной брани в отношении спортсменов. По его мнению, важно, чтобы каждый атлет чувствовал положительное отношение к себе.

Также российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что планирует и дальше выступать в ледовых шоу после ухода из большого спорта, а также развивать медийную сторону своей жизни. Спортсменка также призналась, что всегда хотела попробовать себя в роли интервьюера, поэтому создала YouTube-шоу «Без комментариев», куда приглашает на беседы различных звезд спорта и шоу-бизнеса.