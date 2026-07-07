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07 июля 2026 в 10:00

Три простых, быстрых и вкусных рецепта жареных кабачков на каждый день

Классические жареные кабачки в муке Классические жареные кабачки в муке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Летняя кухня немыслима без хрустящих золотистых кружочков. Жаренные на сковороде кабачки — простое, но невероятно аппетитное блюдо. Секрет идеального вкуса кроется в грамотном температурном режиме обжарки. Молодые плоды с тонкой кожицей подходят лучше всего, так как выделяют меньше влаги при термической обработке.

Классические жареные кабачки в муке

Базовый вариант, знакомый с детства. Минимальный набор продуктов позволяет насладиться истинным вкусом овоща, подчеркивая его нежность. Для классической версии возьмите 2 молодых кабачка, 3 столовые ложки пшеничной муки, 0,5 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки черного перца и масло для жарки. Овощи вымойте, обсушите и нарежьте поперек на кружочки толщиной 0,5 см. В плоской тарелке смешайте муку, соль и перец. Обваляйте каждый ломтик в мучной смеси равномерным слоем. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите заготовки в один слой и обжаривайте до румяной корочки с каждой стороны около 4 минут. Готовые кусочки выложите на салфетку для удаления жира. Чтобы мука не сбивалась в комки, обязательно просейте ее.

  • Калорийность такого блюда составляет 88 ккал на 100 г.

Сочные кабачки в чесночно-майонезной панировке

Этот вариант получается более сочным благодаря кисло-сливочной панировке. Чесночный аромат пробуждает аппетит и делает закуску праздничной. Вам потребуется 1 крупный кабачок, 100 г майонеза, 2 зубчика чеснока, 100 г муки, соль по вкусу и масло. Овощ нарежьте кружочками толщиной 1 см. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом до однородности. В отдельной посуде подготовьте муку. Сначала обмакните каждый кружок в чесночную смесь, а затем обваляйте в муке. Обжаривайте заготовки на раскаленной сковороде на огне чуть ниже среднего. Дождитесь плотной золотистой корочки перед тем, как перевернуть ломтик, иначе майонез вытечет. Время жарки составляет около 7 минут. Не кладите много ломтиков сразу, иначе кабачки начнут тушиться в соке.

  • Калорийность на 100 г — 145 ккал.

Три простых, быстрых и вкусных рецепта жареных кабачков на каждый день Три простых, быстрых и вкусных рецепта жареных кабачков на каждый день Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Хрустящие кабачки в сырной корочке

Сырная корочка придает овощу новые пикантные нотки. Расплавляющийся твердый сыр создает хрустящую пленку, тающую во рту. Подготовьте 2 молодых кабачка, 100 г твердого сыра, 2 яйца, 50 г муки, 5 г паприки и масло для жарки. Кабачки порежьте пластинками в 0,5 см. Сыр натрите на мелкой терке. В миске взбейте яйца, добавьте сыр, муку и паприку. Перемешайте массу до густоты сметаны. Если тесто жидкое, добавьте муки. Окунайте кружок в сырную массу и выкладывайте на разогретую сковороду с маслом. Жарьте под крышкой на умеренном огне по 5 минут с каждой стороны до золотистого оттенка. Выбирайте сыр с высокой жирностью, он лучше плавится и образует плотную корочку.

  • Калорийность этого блюда на 100 г достигает 162 ккал.

Полезные советы помогут довести результат до совершенства

Если вы используете перезрелые плоды, обязательно удалите семена и снимите кожуру. Чтобы избавиться от лишней горечи, нарезанные заготовки посыпьте солью на 15 минут, затем промокните сок полотенцем. Подавайте закуску горячей, с сметанным соусом.

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