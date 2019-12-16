https://static.news.ru/photo/efd59488-201b-11ea-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Журналисту НТВ Алексею Чеботарёву запретили въезд на Украину. В качестве основания для отказа чиновники указали, что корреспондент не смог подтвердить цель поездки в страну.

Чеботарёв стал третьим по счёту сотрудником телеканала, которому отказали во въезде на Украину. Ранее это произошло с Сергеем Савиным и Александрой Тонких. Последнюю не впустили в страну из-за того, что в 2016 году она несколько дней провела в Крыму, сообщает НТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский портал «Миротворец» намерен внести в чёрный список журналистов семи российских телеканалов: Первого канала, «России 1», «России 24», «НТВ-Мир», «Звезды», RT и Life. Ресурс не имеет официального статуса, но пограничники Украины руководствуются его информацией.