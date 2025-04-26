Зеленский спровоцировал волну недовольства на Западе после беседы с Трампом Журналист Боуз заявил о недовольстве Зеленским после его встречи с Трампом

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Ирландский журналист Чей Боуз подверг резкой критике заявления президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане. В соцсети X Боуз сказал, что Зеленский проигрывает противостояние с Россией, хотя политик обещал завершить кризис.

Проигравший не может диктовать условия, проигравшим являетесь вы, благодаря вашей коррупции и вопиющему отказу согласиться на мир в 2022 году, — написал Боуз.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание на изменение тональности западных политиков в отношении Зеленского. Он отметил, что Трамп в своем заявлении назвал украинского лидера только по фамилии, без упоминания президентского статуса. Аналогичным образом, по словам Дубинского, поступает и заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, еще один важный человек в команде американского лидера. Парламентарий расценивает это как «важный сигнал», свидетельствующий о переменах в отношении к Зеленскому на международной арене.

Итальянский министр внутренних дел Маттео Пьянтедози называл спонтанной встречу Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра. Он подчеркнул, что содержание их беседы остается неизвестным, но сама атмосфера исторического места могла способствовать обсуждению вопросов завершения украинского конфликта.