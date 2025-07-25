Живущий в Польше украинец пожаловался на неприязнь к мигрантам Fakt: в Польше растет неприязнь к украинским мигрантам

В Польше наблюдается рост негативного отношения к украинцам, о чем сообщил аспирант Силезского университета Филип Билый порталу Fakt. Молодой человек выразил опасения по поводу использования родного языка в общественных местах и отметил, что чувствует себя все более изолированным.

Филип, который родился и вырос в Польше, но имеет украинское гражданство, поделился своим опытом жизни на стыке двух культур. Он отметил, что обстановка в Европе в отношении мигрантов за последнее время значительно ухудшилась.

По его словам, несколько лет назад он не испытывал дискомфорта из-за своего происхождения. Однако в настоящее время тема украинцев в Польше стала болезненной, а в интернете активно распространяются ненавистнические высказывания. Филип подчеркнул, что такая ситуация возникла на фоне усилившейся риторики политиков, которые воспринимают мигрантов как чуждых и потенциально опасных.

Он признался, что старается говорить по-украински тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания. Несмотря на возникшие трудности, Филип продолжает связывать свое будущее с Польшей. Он считает себя интегрированным в общество, так как провел здесь значительную часть своей жизни. Молодой человек надеется на улучшение ситуации и налаживание взаимопонимания.

Ранее выяснилось, что похищавшая мигрантов ради выкупа банда украинских граждан была ликвидирована в Польше. В преступлениях участвовали женщины 20 и 40 лет.