Жительница Будапешта стала безработной из-за «внешности Барби»

https://static.news.ru/photo/7d7a674a-c513-11ea-bfec-fa163e074e61_660.jpg Барбара Луна Сипос Фото: baedollbarbie/instagram.com

Неоднозначная реакция мужчин на крайне необычную внешность стала причиной, по которой жительница Будапешта Барбара Луна Сипос была вынуждена уволиться с работы.

Несмотря на то, что Сипос устроилась работать администратором, после проведения пластических операций на общую сумму в 135 тысяч фунтов (свыше 12 млн рублей), ей пришлось оставить свою должность. По словам девушки, её красота и харизма попросту «сводили мужчин с ума».

Так, по признанию Сипос, с самого детства она мечтала быть похожей на куклу Барби. Первая пластическая операция была сделана в 17 лет, в целом девушка пережила десять хирургических вмешательств. За это время размер её груди увеличился со второго до пятого, уточняет Mirror.

Известно, что жительница Будапешта ранее сделала себе ринопластику и коррекцию подбородка, а также подняла брови и губы. По словам её бывшего мужа, оплатившего все операции, он полностью понимал желание девушки быть похожей на куклу. Как заявила Сипос, прекращать хирургические вмешательства она не намерена. В ближайшее время девушка планирует сделать себе третью ринопластику и удалить ребра.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина удивила поклонников пластической операцией. Фото «нового» лица она выложила в Instagram. По оценке её фолловеров, девушка увеличила губы и скорректировала форму носа.