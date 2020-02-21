https://static.news.ru/photo/ed0386e2-54ec-11ea-9064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мама троих детей 35-летняя Клэр О'Коннор основала собственную компанию. На данный момент в ней всего один сотрудник — она сама.

Организация под названием Fantasy Clean предлагает уборку домов без одежды. Однако есть строгий набор правил, которым должен соответствовать клиент. Так, основное правило — это никаких прикосновений. Также запрещено снимать процесс на видео.

Не будет никаких прикосновений, никаких фотографий и никаких дополнений. Я просто пойду, сделаю свою работу и уйду, — приводит слова О'Коннор издание Mirror.

Стоимость услуг варьируется в зависимости от количества одежды на женщине. За 95 фунтов стерлингов О'Коннор предлагает убрать помещение полностью без одежды, за 85 — топлесс, а за 75 — в эротическом костюме французской горничной.

По словам женщины, муж поддержал её стремления вести собственный бизнес.

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