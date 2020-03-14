https://static.news.ru/photo/67a31a22-6661-11ea-a5d3-fa163e074e61_660.jpg Педро Санчес и Бегонья Гомес Фото: Legan P. Mace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супруга испанского премьера Педро Санчеса — Бегонья Гомес оказалась инфицирована коронавирусом COVID-19. Анализы 45-летняя женщина сдавала в мадридской резиденции главы правительства — дворце Монклоа.

Об этом сообщает издание Infobae. Отмечается, что Гомес и Санчес чувствуют себя хорошо. Они стараются придерживаться профилактических мер, которые установили органы местного здравоохранения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проба на коронавирус, которую сдала супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, показала положительный результат. К врачам женщина обратилась, почувствовав себя заболевающей после возвращения из Великобритании. Сам Трюдо изолировался раньше и работает из дома. Симптомов инфекции у него не выявлено.