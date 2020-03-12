Проба на коронавирус, которую сдала супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, показала положительный результат. К врачам женщина обратилась, почувствовав себя заболевающей после возвращения из Великобритании.
Об этом рассказал официальный представитель главы правительства Камерон Ахмад,
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус диагностирован у первого из сотрудников, которые работают в штаб-квартире ООН. Заразилась представительница Филиппин. Дипмиссия этого азиатского государства подтвердила факт заболевания своей сотрудницы. Постпредство Филиппин было вынуждено закрыться. Весь коллектив отправился на карантин.
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