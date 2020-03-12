https://static.news.ru/photo/c8ff0b58-64d8-11ea-b708-fa163e074e61_660.jpg Джастин и Софи Трюдо Фото: Li Baodong/Xinhua/Global Look Press

Проба на коронавирус, которую сдала супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, показала положительный результат. К врачам женщина обратилась, почувствовав себя заболевающей после возвращения из Великобритании.

Об этом рассказал официальный представитель главы правительства Камерон Ахмад, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что сам Трюдо изолировался раньше и работает из дома. Симптомов инфекции у него не выявлено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус диагностирован у первого из сотрудников, которые работают в штаб-квартире ООН. Заразилась представительница Филиппин. Дипмиссия этого азиатского государства подтвердила факт заболевания своей сотрудницы. Постпредство Филиппин было вынуждено закрыться. Весь коллектив отправился на карантин.