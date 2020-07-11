Зеленского призвали выступить против изменения статуса собора в Турции

https://static.news.ru/photo/70a990c6-c389-11ea-a85d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Оппозиция Украины призвала президента страны Владимира Зеленского выступить против изменения статуса собора Святой Софии в Турции. Такое заявление сделали в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Оппозиционная платформа — За жизнь» твёрдо стоит на позициях защиты традиционных христианских ценностей и канонического православия. Мы считаем, что украинская власть и лично президент Владимир Зеленский обязаны донести обеспокоенность украинских граждан по поводу решения о превращении Святой Софии в мечеть до руководства Турции, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также представители партии добавили, что Украина обязана проинформировать руководство Турции о рискованности таких политических решений, так как является её стратегическим партнёром.

Привести убедительные доводы из собственной недавней истории, свидетельствующие против вмешательства государства в религиозные вопросы и межконфессиональные отношения, — подытожили оппозиционеры.

Решение об отмене постановления правительства от 1935 года о присвоении собору статуса музея было принято 10 июля 2020 года. Такие изменения уже осудили ряд стран и организаций. Речь идёт о Кипре, Греции, ЮНЕСКО и прочих.

Как писал NEWS.ru, врио гендиректора Всемирного совета церквей Иоан Саук заявил о вероятном расколе из-за возвращения собору Святой Софии статуса мечети.