Зеленского предупредили об «огромном ударе» из-за Залужного Политолог Фесенко: отставка Залужного «ударит» по Зеленскому

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский получит «огромный удар», если главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отстранят, заявил руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко. По его словам, которые приводит NBC News отставка генерала пошатнет позиции украинского лидера.

Отстранение Залужного обернется для Зеленского огромным ударом. Учитывая популярность Залужного как в армии, так и в обществе, его увольнение или отставка могут ослабить позиции самого Зеленского, — объяснил политолог.

Фесенко также отметил, что отстранение Залужного может спровоцировать неоднозначные последствия. Эксперт добавил, что заявления главкома о ситуации и перспективах конфликта были реалистичными, и на Западе эту информацию восприняли достаточно резко.

Ранее политолог, общественный деятель и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов допустил, что Залужный теоретически имеет шансы победить на выборах президента Украины. Эксперт считает, что авторитет Залужного среди населения заметно вырос, но остается открытым вопрос, как бы он вел кампанию, параллельно командуя вооруженными силами.