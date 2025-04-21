Зеленского обвинили в лицемерии из-за слов о перемирии с Россией Рогов назвал слова Зеленского о продлении пасхального перемирия лицемерной игрой

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Владимир Зеленский

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия является лицемерной игрой, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, его заставили так сказать британские спецслужбы.

Это ответная реакция МИ-6, чтобы перехватить инициативу у России. О каких 30 днях может идти речь, если даже 30 часов киевскому режиму не по силам было соблюдать перемирие? — подчеркнул Рогов.

Как он считает, по факту призыв Зеленского — это попытка выиграть время для насильственной мобилизации на Украине. Кроме того, ВСУ за месяц могут успеть перевооружиться, добавил Рогов.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Генштаба Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Российская сторона приостанавливает боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По словам российского лидера, решение было принято из гуманитарных соображений.

Тем не менее Вооруженные силы Украины утром 20 апреля нанесли удар по Донецку вопреки объявленному пасхальному перемирию. Попадание было зафиксировано в районе Элеваторной улицы Буденновского района города.