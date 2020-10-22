Зеленский заявил о разработке «уникальной» вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a703f94c-146d-11eb-a1ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Разрабатываемая на Украине вакцина от коронавируса является уникальной. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие, — цитирует его RNS.

В чём именно состоят отличия препарата, президент не раскрыл, сославшись на то, что клинические испытания вакцины пока не завершены. Он только отметил, что исследования велись не на людях.

Зеленский добавил, что не может говорить о сроках начала вакцинации населения украинским препаратом.

Несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать в любом случае, — сказал он.

Украина 22 октября обновила антирекорд по числу заражений коронавирусом. За сутки в стране было выявлено 7053 новых случая, что на 5% больше, чем днём ранее. Лидерами по числу новых случаев COVID-19 являются Киев — 631, Харьковская область — 627, Одесская область — 600.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Качура заявил, что Украина должна закупить российскую вакцину от коронавируса, если «Спутник V» докажет свою эффективность. По его словам, Киев не может не воспользоваться «возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь».