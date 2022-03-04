Зеленский заявил, что не понимает требований России к Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ сообщил, что не понимает, какие требования Россия выдвигает Украине. Он призвал российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров, чтобы прекратить военные действия.

Мы не нападаем на Россию, не собираемся на неё нападать. <...> Мы в НАТО? — Нет. У нас есть ядерное оружие? — Нет. Что я должен сказать, кому я должен что-то дать? — сказал президент.

Зеленский также призвал Путина сесть за стол переговоров. Однако он попросил, чтобы дистанция с Путиным на встрече составляла менее 30 метров, не как с лидерами Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, с которыми ранее встречался президент РФ.

Я сосед, меня не надо на 30 метров держать, — уточнил Зеленский.

Зеленский отметил, что только благодаря диалогу можно прекратить эскалацию. Он также призвал российские войска покинуть территорию Украины.

В Белоруссии тем временем стартовал второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий. Он проходит в Беловежской Пуще. Украинская сторона прибыла туда на вертолётах.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.