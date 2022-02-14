Зеленский записал видео с женой и опроверг её отъезд с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский записал совместное видео со своей супругой Еленой. Таким образом он опроверг слухи о её отъезде из страны. Ролик опубликован в Instagram.

Всем добрый вечер. Четырнадцатое февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине, — сказал Зеленский.

Елена Зеленская поздравила пользователей с Днём влюблённых и призвала любить друг друга и свою страну Украину.

Ранее Зеленский призвал депутатов Верховной рады и олигархов, которые выехали за границу, вернуться. На это глава государства дал сутки. Он отметил, что влаcть, в том числе парламент, должна своим примером давать сигналы народу к единству. Зеленский подчеркнул, что его семья остаётся на Украине вместе с ним. Президент не стал уточнять, депутаты каких партий покинули cтрану.

О том, что украинские олигархи массово улетают из страны, ранее сообщили СМИ. Для этих целей они используют чартерные рейсы. Отмечалось, что только за 13 февраля с Украины вылетело около 20 чартеров и частных самолётов. Кроме того, до 13 февраля из страны сбежали не менее восьми бизнесменов, среди которых были депутаты Верховной рады Украины.