Зеленский: западные санкции не повлияли на позицию России

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Санкции Запада не подействовали должным образом на позицию России относительно спецоперации, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Financial Times. Он также раскритиковал призывы стран — партнеров Киева к прекращению огня без определенных условий.

Западные санкции не особо подействовали на позицию России, — сказал Зеленский.

Он добавил, что целый ряд стран, с одной стороны, поддерживают Украину, а с другой — «проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции для того, чтобы бизнес не страдал».

Ранее Евросовет утвердил шестой пакет санкций против России. Поэтапный отказ от углеводородов из РФ займет полгода для сырой нефти и восемь месяцев для других нефтепродуктов, но из этого правила будут исключения. Кроме того, три крупнейших российских банка отключат от SWIFT с 14 июня. Также в рамках новых рестрикций россияне больше не смогут получать у европейцев консалтинговые, бухгалтерские и пиар-услуги, а также пользоваться облачными сервисами.