Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам

https://static.news.ru/photo/3c3eb9fe-b977-11ea-949b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/vladimir_zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам по случаю Дня Конституции, решил напомнить о том, как прекрасна их Родина. Он начал перечислять все регионы страны, «забыв» упомянуть ещё два.

Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких — двадцать пять, — отметил политик.

Однако территория Украины включает 27 региона (24 области, Автономную Республику Крым и два города, имеющие специальный статус — Киев и Севастополь). Об этом говорится в 133 статьи Конституции, пишет издание «Страна.ua».

Крым стал частью РФ по итогам референдума, который прошёл на полуострове весной 2014 года. Абсолютное большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Однако в Киеве результаты голосования до сих пор не признают.

В Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев сейчас имеет «уникальный шанс вернуть» Крым. Российский телеведущий Владимир Соловьёв предложил по этому поводу спор, кто раньше разорится: Россия с Крымом или Порошенко с адвокатами.