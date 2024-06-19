Зеленский ввел «налог» на дикпики

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за оскорбительные сообщения сексуального характера, передает Korrespondent. Теперь, как пишет издание, отправка обнаженных фото или снимков половых органов может обойтись украинцам в сумму от 1360 до 2720 гривен (2900-5800 рублей).

Карательные меры, согласно закону, распространяются на любые «унизительные действия сексуального характера, выраженные вербально или невербально». К ним относятся и те, что совершены «с использованием электронных коммуникаций». Помимо штрафа в качестве наказания нарушителю могут грозить общественные или исправительные работы на срок до месяца с удержанием пятой части заработка. Закон вступит в силу через полгода после опубликования.

Ранее актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что подписчики часто присылают ей дикпики, но теперь она реагирует на подобное менее остро. По словам актрисы, прежде она писала таким назойливым фанатам проклятия в ответ, теперь же смирилась и успокоилась, но отношение к подобным знакам внимания у нее все равно негативное.