Зеленский в День Победы дал громкое обещание Зеленский обещал остановить наступление ВС России после новых поставок оружия

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ остановят наступление российской армии после новых поставок вооружения, пишет «Страна.ua». Глава государства признал, что Вооруженные силы РФ действительно имеют успехи на фронте, но пообещал «забрать инициативу в свои руки».

Это не секрет. Нам нужно остановить их и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке, — сказал Зеленский во время переговоров с главой Европарламента Робертой Мецолой в Киеве.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские силы закрепились в южной части села Старомайорское на Донецком направлении. По данным канала, сейчас ВС РФ продолжают движение. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Министерство обороны РФ до этого подтвердило, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Котляровка под Купянском в Харьковской области Украины. Военное ведомство добавило, что с 5 по 6 мая российская армия отразила три атаки ВСУ в Луганской Народной Республике. Кроме того, подразделениям Южной группировки войск удалось занять более выгодные рубежи.