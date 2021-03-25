Зеленский утвердил стратегию безопасности с мерами по возвращению Крыма

https://static.news.ru/photo/4f059d68-8da3-11eb-b3cf-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности, которая, среди прочего, предусматривает борьбу с «российской оккупацией» (так украинские официальные лица называют вхождение Крыма в состав РФ).

Указ главы государства опубликован на его официальном сайте. Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи политики Украины в сферах обороны и военного строительства. В указе Зеленского отмечается, что реализация стратегии будет способствовать интеграции страны «в евро-атлантическое пространство и приобретению членства в НАТО».

Всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства, — отдельно отмечается в документе.

24 марта Зеленский утвердил стратегию «деоккупации» Крыма, передавал NEWS.ru. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя это событие, заявил, что документ станет одним из «трёх китов» политики Киева в этом направлении.