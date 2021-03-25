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Европа

Зеленский утвердил стратегию безопасности с мерами по возвращению Крыма

22:36, 25 марта 2021 19
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности, которая, среди прочего, предусматривает борьбу с «российской оккупацией» (так украинские официальные лица называют вхождение Крыма в состав РФ).

Указ главы государства опубликован на его официальном сайте. Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи политики Украины в сферах обороны и военного строительства. В указе Зеленского отмечается, что реализация стратегии будет способствовать интеграции страны «в евро-атлантическое пространство и приобретению членства в НАТО».

Всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства, — отдельно отмечается в документе.

24 марта Зеленский утвердил стратегию «деоккупации» Крыма, передавал NEWS.ru. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя это событие, заявил, что документ станет одним из «трёх китов» политики Киева в этом направлении.

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