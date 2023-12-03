Зеленский рассмотрит петицию о мобилизации украинских депутатов

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию о мобилизации депутатов и чиновников, набравшую необходимые для этого 25 тысяч голосов. Автором петиции, опубликованной на сайте главы государства, стал депутат Александр Дубинский.

Обращаемся к президенту Украины с требованием определить как неотложные проекты законов, которые будут способствовать справедливой мобилизации граждан, в частности народных депутатов и государственных служащих Украины, — говорится в петиции.

Сам Дубинский, ставший автором обращения, сейчас находится под стражей по делу о госизмене. 2 декабря адвокаты депутата сообщили, что его избили в киевском СИЗО. Парламентария подозревают в коррупции и участии в схеме по незаконному пересечению границы Украины для мужчин призывного возраста. Нардеп полностью отрицает свою вину и называет возбуждение уголовного дела политическим преследованием.

24 ноября Зеленский заявил, что вскоре ознакомится с новым планом по мобилизации. По его словам, ему бы хотелось, чтобы люди понимали весь план действий руководства страны. Президент Украины также сообщил, что обсудил ротацию в ВСУ и затронул вопрос о срочниках, призванных на службу до начала СВО.