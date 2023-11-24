Зеленский пообещал раскрыть новый план по мобилизации на Украине Зеленский: на следующей неделе представят новый план по мобилизации на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый комплексный план по мобилизации. По информации издания УНИАН, украинский лидер раскроет детали проекта на следующей неделе.

На следующей неделе я увижу этот план. Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем и какие вызовы. Чтобы люди видели, — заявил Зеленский.

По словам главы государства, он заслушал доклад о «сложных и актуальных» вопросах, которые связаны с мобилизацией и демобилизацией, а также работой военкоматов. Как написал Зеленский в Telegram-канале, на заседании еще обсуждалась ротация в Вооруженных силах Украины и вопрос о срочниках, которых призвали на службу до начала Россией специальной военной операции.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявил, что на Украине усовершенствуют закон о мобилизации из-за критики. По его словам, разработкой нового проекта занимается Верховная рада при участии Министерства обороны и Генштаба. После этого, подчеркнул Арахамия, документ вынесут на консенсус. Депутат уточнил, что обновленный закон должен содержать подробную информацию о всех этапах мобилизации и пояснять вопросы по призывному возрасту граждан. Он также указал на необходимость демобилизовать инвалидов первой и второй групп.